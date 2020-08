Minderjarige relschopper moet dienstprestatie leveren

De Brusselse jeugdrechter heeft een minderjarige die betrokken was bij de massale vechtpartij van zaterdag in Blankenberge, een dienstprestatie opgelegd.

Dat meldt het Brusselse parket. De jongeman was tot nog toe niet in aanraking gekomen met het gerecht.

De massale vechtpartij ontstond zaterdag in de late namiddag op het strand van Blankenberge, ter hoogte van de Weststraattrap. Bij het incident waren tientallen amokmakers betrokken. Op beelden is duidelijk te zien hoe de onruststokers zich ook tegen de politie keerden. Daarbij werd een politieman zelfs met een parasol te lijf gegaan. De lokale politie van Blankenberge/Zuienkerke moest de hulp inroepen van meerdere andere politiezones om de gemoederen te bedaren. Uiteindelijk werden zeventien betrokkenen bestuurlijk aangehouden. Drie jongemannen uit het Brusselse werden gerechtelijk van hun vrijheid beroofd. De Brugse onderzoeksrechter besliste maandag om hen onder aanhoudingsbevel te plaatsen op verdenking van gewapende weerspannigheid en van opzettelijke slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid tot gevolg. Het gerechtelijk onderzoek loopt intussen verder.

Aan de hand van camerabeelden proberen de speurders ook de andere betrokkenen bij de rellen in het vizier te krijgen. In dat kader werd ook een minderjarige uit Brussel gearresteerd. "Hij werd ter beschikking gesteld wegens feiten van gewapende weerspannigheid", zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. "De minderjarige was tot nu toe onbekend bij het gerecht. De jeugdrechter heeft hem een dienstprestatie opgelegd die hij moet uitvoeren ten voordele van de maatschappij."