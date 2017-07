Minibus slipt op afrit: twee gewonden

Een minibus van het maatwerkbedrijf WAAK is gisteravond op de afrit Kortrijk-Oost van de E17 betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval.

Het ongeval gebeurde toen de bestuurder van de minibus de afrit wou nemen. Het voertuig slipte, ging aan het tollen en kwam na een klap tegen een boom tot stilstand in het midden van de afrit. Zeven werknemers van de beschutte werkplaats die terugkeerden van een opdracht bij TVH in Waregem, moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. Enkelen uit voorzorg, twee onder hen raakten gewond. Door het ongeval was de afrit enige tijd volledig versperd. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.