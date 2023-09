Minister Ben Weyts investeert in atletiekpiste van Jabbeke

De atletiekpiste in Jabbeke wordt vernieuwd. Minister van Sport Ben Weyts investeert 564.890,80 euro in de atletiekpiste. Met groepsaankopen verhoogt hij de kwaliteit en verlaagt hij de investeringskost.

Minister van Sport Ben Weyts wil met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar meer Vlamingen doen sporten: “De Olympische Spelen van volgend jaar zijn een momentum voor de Vlaamse atletiek. In de eerste plaats voor onze topsporters, maar ook voor de sport op zich."

93% verouderd

Uit cijfers van Sport Vlaanderen blijkt dat 93% van de atletiekpistes in Vlaanderen ouder zijn dan 21 jaar. Door een bovendien veelvoudig gebruik besloot minister Ben Weyts om specifiek te looppistes te vernieuwen. De clubs, federaties, provincies of lokale besturen kunnen via een groepsaankoop de toplaag renoveren, het aantal banen uitbreiden of beschadigingen herstellen.

Betere kwaliteit én lagere investeringskost

Voor de atletiekpistes in Jabbeke telt Weyts 564.890,80 euro neer. De komende maanden zal er aan de piste gewerkt worden om uiterlijk tegen eind 2024 af te ronden. De formule van de groepsaankoop verzekert clubs van de kwaliteit van de piste én van een lagere investeringskost. Vlaanderen draagt ook 60% van de kosten. Bovendien kan een minimaal gebruik van de piste gegarandeerd worden, omdat telkens minstens één sportclub aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga er haar thuisbasis heeft.