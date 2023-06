Minister Ben Weyts investeert meer dan 8,5 miljoen euro in West-Vlaamse scholen

Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts investeert meer dan €8,5 miljoen in 18 bouwprojecten voor West-Vlaamse scholen. “Kwaliteitsvol onderwijs is onlosmakelijk verbonden met kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur”, aldus Ben Weyts.

Weyts investeert nu meer dan €8,5 miljoen in 18 scholenbouwprojecten verspreid over West-Vlaanderen. Met deze bouwprojecten zullen honderden leerlingen en scholieren de lessen in gloednieuwe of gerenoveerde schoolgebouwen kunnen doorbrengen.

Voor bouw- of verbouwingswerken biedt AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) financiële steun aan schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs. Vlaanderen trekt drie miljard euro uit om schoolinfrastructuur te vernieuwen en uit te breiden. Dat is een half miljard euro extra in vergelijking met vorige regeerperiode.

Grootste investering in Oostende

Vrije Lagere School - Westdiep en Vrije Kleuterschool in Oostende investeren 4 miljoen euro in nieuwbouw, omgevingswerken en eerste uitrusting. Wat plaats geeft voor 399 leerlingen. In Torhout verwezenlijken Middenschool Sint-Rembert 1, Sint-Rembert 2 en Sint-Rembert 3 voor 938 leerlingen met €2,9 miljoen de renovatie en herbestemming van de bestaande kapel, panden in blok 3, 4 en 5 en omgevingsaanleg. Vrije Basisschool - De Wijzer Zonnebeke in Zonnebeke ontvangt voor 250 leerlingen €529.000 voor verbouwings- en omgevingswerken. In Heule (Kortrijk) vernieuwt Vrije Kleuterschool - Spes Nostra met €110.000 het buitenschrijnwerk.