Minister bezoekt eerste detentiehuis van het land

Minister van justitie en burgemeester Vincent Van Quickenborne kreeg vanmorgen een rondleiding in het vroegere woonzorgcentrum. Begin september start er een eerste leefgroep. Petra Colpaert, Detentiehuis Kortrijk: "Er moet nog cameratoezicht aan de buitenkant van het gebouw komen, ook telefonie met een alarmknop. Er zijn dan ook nog opfrissingswerken nodig. Er zal nog geschilderd worden. Eén vleugel willen we volledig klaar hebben voor de eerste bewoners. Het is dan de bedoeling om met de eerste bewoners de andere vleugels te schilderen."

Zo'n 50 personeelsleden gaan hier aan de slag, 37 van hen als detentiebegeleider, een nieuwe functie. Lennart Verlinde: "Hiervoor had ik een zelfstandige fitnesszaak gedurende vier jaar, maar door de coronapandemie ben ik gestopt. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging, een job waarin je dicht bij de mensen staat en ze opnieuw op het rechte pad kunt brengen."

Ongerustheid is niet nodig

Op een infovergadering bleek er ongerustheid bij buurtbewoners. Maar dat is niet nodig, zegt de minister. "Ze zullen hier leven in kleine leefgroepen. Dat is het grote verschil met een klassieke gevangenis waar er heel veel gevangenen aanwezig zijn en waar er veel anonimiteit en weinig begeleiding is. Dat is het verschil dat we hier willen maken. De ministers van Justitie van Nederland en Frankrijk hebben al gevraagd om hier te komen kijken, want het is vrij uniek in Europa wat we hier zullen doen. Het is goed dat Kortrijk daarin een voortrekker is."

De gedetineerden slapen per twee op een kamer, wie al verder in zijn begeleidingstraject zit kan in een flat terecht. Bedoeling is dat er per provincie twee detentiehuizen komen, er lopen ook gesprekken met Oostende.