Minister Crevits opent nieuw schooljaar in Nieuwpoort

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft vrijdag het nieuwe schooljaar voor open verklaard. Dat gebeurde in de school Stella Maris in Nieuwpoort.

Crevits en de 400 leerlingen werden ontvangen op de rode loper voor de schoolpoort van de Vrije Basisschool Stella Maris. De school werd niet toevallig gekozen, want ze is een voorbeeld voor alles wat met zorg te maken heeft. Stella Maris neemt de voortrekkersrol in een ondersteuningsnetwerk van dertien West-Vlaamse scholen waar Buitengewoon Onderwijs wordt gegeven.

"Dit is een perfect voorbeeld van hoe er kan samengewerkt worden rond zorg en kwetsbare kinderen", aldus Crevits. "We merken dat er sinds de invoering van het M-decreet nog veel vragen zijn maar we investeren 15 miljoen voor het nieuwe ondersteuningsmodel zodat elke kind de zorg krijgt dat het verdient, op maat van hun zorgnoden. De scholen met buitengewoon onderwijs worden de draaischijf en zullen hun kennis en ervaring delen. De scholen krijgen nu een overgangsperiode van drie jaar om hen zo de tijd en de mogelijkheden te bieden om na te gaan hoe ze het best te werk gaan."

De minister ging nog graag met enkele leerlingen op de foto en verklaarde daarna het schooljaar voor geopend, onder meer in het bijzijn van Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

