Minister Crevits trapt nieuwe vaccinatiecampagne op gang

In Kortrijk is de nieuwe vaccinatiecampagne tegen Covid-19 officieel gestart. Vlaams Minister van Welzijn Hilde Crevits kwam meer dan 200 bewoners van woonzorgcentrum De Korenbloem aanmoedigen.

Zij krijgen tegen vanavond hun nieuwe coronaprik. Vaccinatie is aanbevolen voor zo'n 2 miljoen Vlamingen die kwetsbaar zijn of in de zorg werken. (lees verder onder de foto)

"We verwachten eind oktober een piek in het aantal coronabesmettingen en dus is het van belang dat kwetsbare mensen, zoals de mensen die wonen in woonzorgcentra zich laten vaccineren. Het wordt aanbevolen aan 65-plussers of mensen met onderliggende aandoeningen zoals een hartkwaal of longaandoening om zich zeker te laten vaccineren. En we hebben in totaal 2,8 miljoen vaccins nu al ter beschikking. Er is zeker voldoende voor iedereen", zegt Hilde Crevits.

Er komen geen grote vaccinatiecentra meer zoals bij de vorige inentingsgolven. Je laten vaccineren kan bij de huisarts maar je kan ook terecht bij 1 op 3 apotheken. Of bij de thuisverpleging. De coronaprik is gratis, bij de griepprik moet je zelf een deeltje bijpassen.