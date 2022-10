Minister Crevits vanaf 14 november terug aan de slag

Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) kan opnieuw aan de slag vanaf 14 november. Dat zegt ze in een bericht op Facebook.

Minister Hilde Crevits uit Torhout trok zich begin oktober terug uit de politiek op doktersbevel. Eerst voor een maand maar dat is nu blijkbaar 2 weken langer geworden.

"Als evolutie zich positief verder zet"

"Na overleg met haar arts is beslist dat ze opnieuw aan de slag gaat vanaf 14 november, als de evolutie zich positief verder zet", zo laat het kabinet weten aan Belga.

De CD&V-minister kondigde begin oktober aan dat ze op doktersadvies vier weken moest rusten.

""Soms ga je te lang en te diep in het rood", zei de minister toen in een post op sociale media. Ze was toen net voordien ook onwel geworden tijdens de begrotingsonderhandelingen.

De voorbije weken liet de minister zich vervangen door haar collega-ministers Benjamin Dalle en Jo Brouns. Als alles goed gaat, keert ze dus terug op 14 november.