Minister Crevits wil zorgtoeslag sneller uitbetalen

Kinderen met een extra ondersteuningsnood zullen sneller de zorgtoeslag uit het Groeipakket ontvangen. Dat is het gevolg van de invoering van een vereenvoudigde procedure om de dossiers te behandelen en de inzet van 43 extra zomerartsen.

Vandaag moeten ouders gemiddeld 300 dagen wachten tussen de aanvraag en de goedkeuring. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits wil die doorlooptijd gevoelig inkorten.“Kinderen met extra ondersteuningsnood krijgen een zorgtoeslag. Vandaag moeten ze daar bijna een jaar op wachten na de aanvraag. Dat is te lang. Die termijn willen we inkorten tot enkele maanden. Op termijn willen we ook evolueren naar een automatische rechtentoekenning en een zogenaamd veilig voorschot, zodat mensen sneller op een tegemoetkoming kunnen rekenen", aldus Crevits

Wachttijd van gemiddeld 300 dagen

Kinderen met een extra ondersteuningsnood, bijvoorbeeld ten gevolge van ADHD, ASS of diabetes kunnen via het Groeipakket een zorgtoeslag verkrijgen. Die toeslag varieert van 85 euro tot 570 euro per maand afhankelijk van de ondersteuningsnood. Op dit moment zitten er gemiddeld meer dan 300 dagen tussen de aanvraag voor een zorgtoeslag en de beslissing. Voor een eerste aanvraag is dat gemiddeld 358 dagen, voor een herziening 231 dagen en voor een vraag tot herziening 394 dagen.

Zo’n 13.000 nieuwe aanvragen voor een zorgtoeslag wachten momenteel op behandeling en het aantal herzieningen zorgtoeslag wordt geraamd op zo’n 10.000 per jaar. Om de toekenning vlotter en de uitbetaling vooral sneller te laten gebeuren neemt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits enkele maatregelen.

Vereenvoudigde procedure

Een team van medisch experten met brede ervaring in de zorg voor kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood boog zich de voorbije maanden over een mogelijke standaardisering van een beperkt aantal diagnoses. De meest voorkomende aandoeningen bij kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood kennen een relatief voorspelbaar verloop op langere termijn. Ze kunnen gegroepeerd of geclusterd worden tot vijf doelgroepen. Het gaat om kinderen en jongeren met ASS, met ADHD, diabetes type 1, zintuiglijke gebreken en verstandelijke beperking. Ongeveer de helft van alle aanvragen zorgtoeslag betreft diagnoses die behoren tot deze vijf doelgroepen.

Voor deze diagnoses is er nu een vereenvoudigde procedure uitgewerkt die maakt dat de evaluatie van de ondersteuningsbehoefte sneller wordt uitgevoerd en voor een langere termijn geldt. Bij 4 van de 5 doelgroepen is geen nood meer aan de herziening op de leeftijd van 6, 12 en 18 jaar. Er is ook geen consult meer nodig met een evaluerend arts. “Deze nieuwe vereenvoudigde procedure moet de wachtlijst sterk reduceren met zichtbare resultaten tegen eind 2022.”, zegt Katrien Verhegge, administrateur-generaal Opgroeien.

43 extra zomerartsen

De volledige verwerking zal door team Zoë van Opgroeien gebeuren. In eerste instantie zal dit toegepast worden op alle nieuwe aanvragen zorgtoeslag voor deze specifieke 5 doelgroepen. In tweede instantie volgt dan de toepassing voor de herzieningen van de bestaande dossiers. Daarnaast worden deze zomer bijkomend 43 zomerartsen ingezet die het bestaande team Zoë versterken. Die zullen samen met de 20 evaluerend artsen instaan voor de evaluatie van de dossiers.

In een volgende fase wordt bekeken hoe gegevens nog meer automatisch verzameld kunnen worden. Voor het groeipakket en de schooltoeslag is er al een automatische rechtentoekenning. De ambitie blijft om gezinnen nog sneller een zorgtoeslag te kunnen uitbetalen en ook hier meer automatisch te kunnen werken.