Minister Dalle geeft startschot voor Dag van de Jeugdbeweging in Roeselare met dj-set

Op het Polenplein kroop de minister samen met de burgemeester van Roeselare Kris Declercq (CD&V) achter de draaitafel voor jongeren van de jeugdbeweging.

Na een online-editie in 2020 kan de Dag van de Jeugdbeweging dit jaar opnieuw fysiek doorgaan. Leden van jeugdbewegingen komen op vrijdag in uniform naar school of naar het werk en organiseren feesten en een ontbijt. In Roeselare trapte de minister van Jeugd Benjamin Dalle het feestgedruis op gang met een eigen dj-set. De minister danste samen met burgemeester Kris Declercq en heel wat jongeren de dag op gang.

De aanwezigen konden enkel op vertoon van het Covid Safe Ticket toegang krijgen tot het plein waar de feestelijkheden plaatsvonden. "Er is hier een ongelooflijke ambiance. Je ziet dat deze jongeren er echt van genieten om elkaar terug te zien. Jeugdbewegingen hebben zich vaak moeten aanpassen aan steeds wijzigende coronaregels maar vandaag is alles weer mogelijk voor de jeugdbeweging. Het doet dus enorm veel deugd om te zien dat er vandaag kan gefeest worden", aldus minister Dalle.