Minister Demir: "Beslissing Ventilus voor het zomerreces"

Het project Ventilus komt in een beslissende fase. Ventilus is de hoogspanningslijn die de elektriciteit van de windmolens op zee dwars door West-Vlaanderen naar het binnenland moet brengen.

De Vlaamse regering moet nu de knoop doorhakken en het is de bedoeling om dat nog voor de zomer te doen. De actiegroepen voeren hun protest op, want zij willen de lijn helemaal ondergronds. Maar Ventilus moet de back-up vormen voor het Stevin project, dat is de hoogspanningslijn tussen Zeebrugge en Zomergem (in Oost-Vlaanderen). En dat is heel moeilijk ondergronds te realiseren, zo blijkt.

Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir: "Als we ondergronds gaan, hebben we nog geen back-up voor Stevin en dat is natuurlijk wel problematisch. En daar moet ook naar een oplossing worden gezocht. En twee, er zijn natuurlijk de bezorgdheden van heel veel West-Vlamingen, die we verzoend moeten krijgen met beide zaken. De intentie is wel om nog voor het zomerreces een beslissing te nemen."

