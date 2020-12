Dit jaar was er in de provincie West-Vlaanderen onder andere protest tegen de bouw van een megastal in Lo-Reninge. Voor lokale besturen is er vaak discussie over de interpreatie van de regels. Daarin wil Demir nu duidelijkheid scheppen.

Strengere handhaving

Demir wil ook een strengere handhaving van de regels rond uitstoot en geurhinder. Haar collega en minister van Landbouw Hilde Crevits noemt het huidige vergunningsbeleid verdedigbaar, en wil niet dat Demir de gemeenten nog eens de les spelt.

Lees ook: