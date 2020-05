Minister Demir zorgt voor 237 ha extra natuurgebied in Polderstreek

Daarin wordt een gebied van 394 ha aangeduid als natuurgebied binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk in de West-Vlaamse Polderstreek, waarvan 237 ha extra. Tegelijk wordt duidelijkheid gegeven over de mogelijkheden voor de landbouw door de aanduiding van 1274 ha agrarisch gebied, waarvan grote stukken met natuurverweving.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan heeft betrekking op grote delen van de gemeenten De Haan, Jabbeke en Oudenburg en voorziet in de afbakening van de agrarische en de natuurlijke structuur binnen het erfgoedlandschap ‘Polder Klemskerke-Vlissegem’.

In totaal komt er 237 extra natuurgebied bij, ter bescherming van de zilte graslanden binnen het habitatrichtlijngebied ‘Polders’ en als compensatie voor de uitbreiding van de haven van Zeebrugge. “Met deze beslissing geven we zekerheid aan de landbouwers en leggen we tegelijk bijkomend natuurgebied vast. Zo kunnen deze polderlandschappen hun eigenheid behouden. De omzetting van bepaalde historisch permanente graslanden naar natuurgebied en natuurverwevingsgebied zorgt er ook voor dat deze graslanden hun cruciale rol in de waterhuishouding kunnen blijven spelen, iets wat in de huidige context van droogte heel belangrijk is – ook voor de landbouw,” zegt Demir.

Het plan is het finale resultaat van een lange zoektocht naar evenwicht tussen landbouw en natuur in een bijzonder kwetsbaar en waardevol polderlandschap. De Vlaamse Regering heeft het plan na het openbaar onderzoek in beperkte mate aangepast en vraagt hierover nu advies aan de Raad van State. Daarna wordt het RUP van kracht.