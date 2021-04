Het gaat onder meer om de Pakhuizen in Brugge en Potyze in Ieper. Onroerenderfgoeddepots zijn bewaarplaatsen voor archeologische vondsten en onderdelen van beschermd erfgoed. Deze depots zorgen voor een optimale bewaring van archeologische verzamelingen. De depots hebben ook aandacht voor educatie en publiekswerking. Zo zorgen ze voor een breed draagvlak voor archeologie in Vlaanderen.