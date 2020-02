Minister en visserijsector investeren in veiligheid

Samen met het Zeevissersfonds en de reders komen er investeringen in extra reddingsvlotten en noodradiobakens aan boord van de schepen. Het gaat om een gezamenlijke investering van ruim 450.000 euro.

Alle deelnemende vissersvaartuigen worden uitgerust met een tweede reddingsvlot, zodat er aan bakboord- en stuurboordzijde een vlot is. Indien een schip kapseist kan het namelijk gebeuren dat één vlot geblokkeerd geraakt, waardoor de vissers in nood nog een beroep kunnen doen op het tweede. Ook zal elk vissersvaartuig uitgerust worden met een tweede noodradiobaken. Dat stuurt automatisch een signaal door naar het controlecentrum als er iemand in zee terecht komt. Via dat signaal wordt de positie van het vaartuig getraceerd en kunnen de reddingsdiensten snel worden verwittigd. De nieuwe investeringen maken de aankoop van 45 reddingsvlotten en 65 radiobakens mogelijk.