Minister helpt Blankenbergse Zeereddingsdienst aan financiering voor nieuw reddingsschip

De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR) is een maritieme Search And Rescue (SAR) organisatie bestaande uit vrijwilligers. Zij worden ingezet en opgeroepen door het Maritiem Reddings-en CoördinatieCentrum (MRCC) voor redding en hulp in de Noordzee tussen Oostende en Cadzand.

130 interventies

Een van de reddingsboten van de VBZR was dringend aan vervanging toe. Daarom wordt nu een nieuw schip gebouwd, met als kostprijs 1,2 miljoen euro. Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne kreeg vandaag uitleg over de werking van de reddingsdienst.

"Het werk van deze mensen is van groot belang. Ze redden drenkelingen, boten die in de problemen komen. Per jaar doet deze dienst zo'n 130 interventies en dat rust allemaal op de schouders van vrijwilligers die daar geen enkele steun voor vragen", zegt de minister.

150.000 euro

De VBZR heeft nog ongeveer 150.000 euro nodig voor de bouw van het nieuwe schip. "De overheid ondersteunt deze werking en we gaan ook proberen om in ons netwerk mensen en bedrijven te vinden die hen kunnen steunen."

De minister ging na de uitleg rond de werking van VBZR ook aan boord van een van de reddingsschepen van de dienst. "Zo kan ik van dichtbij zien in welke omstandigheden deze mensen aan het werk gaan. Vandaag zijn de weersomstandigheden rustig, maar ze moeten soms in moeilijke omstandigheden mensen redden. Daar moeten ze dus zeer goed voor getraind zijn."