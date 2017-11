Minister Homans grijpt niet in bij bouwdossiers kust

Er zijn momenteel geen redenen om bouwdossiers te schorsen of vergunningen te vernietigen in Middelkerke en Knokke-Heist.

Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans in het parlement gezegd. Aanleiding is een Pano-reportage van twee weken geleden. Daarin werd gezegd dat er mogelijk sprake is van belangenvermenging in een aantal grote bouwdossiers, zoals dat van het nieuwe casino van Middelkerke.

De klachten over belangenvermenging in grote bouwdossiers in Middelkerke en Knokke-Heist zijn bij de administratie van Minister Homans al langer bekend. Dat politiek en vastgoedsector soms sterk met elkaar verweven zijn, ook dat is voor de minister niet nieuw. "De klachten worden wel ernstig bekeken", zegt de minister. Ze vindt het dan ook niet nodig om onafhankelijke teams of bijkomende instanties in te schakelen bij moeilijke bouwdossiers. Dat werd nochtans door enkele parlementsleden gevraagd. De oppositie reageert ontgoocheld op dit antwoord. Ze zegt dat de minister het grensoverschrijdend gedrag van lokale politici bij het toekennen van bouwvergunningen niet wil aanpakken. Dat is nochtans een groot probleem in heel Vlaanderen, zeggen sp.a en groen.