Minister Lalieux op bezoek in Kortrijk

Federaal minister Karine Lalieux (PS) is vandaag op bezoek in Kortrijk.

Ze doet dat als minister van Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Personen met een handicap. Ze bezoekt het OCMW, het sociaal restaurant Vork en het Sociaal Huis. Kortrijk zal zo zijn verschillende projecten omtrent armoede voorstellen.

'Nabijheid' is belangrijk in het Kortrijkse armoedeplan en dat inspireert de minister om structureel armoede aan te pakken. "Kortrijk is een mooi voorbeeld.", zegt Lalieux. "De hulpverleners gaan hier naar de mensen toe, de mensen moeten zelf niet naar het OCMW gaan. Ze gaan in de gezinnen de armoede detecteren."

Maar zo'n beleid kost snel meer geld en dat maakte de stad ook duidelijk aan de minister. De federale regering maakt alvast 4, 5 miljoen euro vrij voor de begeleiding van alleenstaande moeders en verhoogt het budget voor het daklozenproject "housing first".

Kortrijk vroeg aan de minister meer mensen en middelen voor steden die het voortouw nemen. En de stad kan alvast op extra centen rekenen omdat er meer geld is voor 'housing first' een projecten voor daklozen.