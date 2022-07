Minister lanceert centraal meldpunt tegen mensensmokkel en -handel

Op de website stopmensenhandel.be kunnen slachtoffers voortaan melding maken of in contact komen met de gespecialiseerde hulpcentra. Er is ook een 'escape button' terug te vinden. Die dient om snel naar een andere pagina te switchen, als er iemand zou meelezen.

De bedoeling van het meldpunt is tweeërlei. In de eerste plaats moet het slachtoffers sneller en adequater helpen. Daarnaast moet het ook helpen om criminele netwerken rond mensenhandel en -smokkel sneller bloot te leggen, op te doeken en te laten berechten. Tegen het einde van het jaar komt er ook een centraal telefoonnummer waar slachtoffers dag en nacht terechtkunnen. De minister trekt hiervoor 140.000 euro uit.

Drempel verlagen

Minister Van Quickenborne: "We zien vandaag dat slachtoffers veel te weinig aangifte doen omdat ze schrik hebben van de politie en ook omdat ze het bestaan van de drie centra niet kennen. Een dergelijk meldpunt is dus nodig om de drempel te verlagen. Dit probleem heeft veel te weinig interesse opgewekt bij de politiek en dat willen we nu keren. We moeten er nu voor zorgen dat de hulpcentra meer mankracht krijgen om de strijd te kunnen aangaan."

Zaterdag is het werelddag tegen mensenhandel. Veertig Belgische gemeenten doen mee en zullen bijvoorbeeld projecties van een blauw hart tonen. Dat hart drukt het leed uit van de slachtoffers, staat ook symbool voor de gevoelloosheid van mensensmokkelaars en drukt solidariteit uit met de slachtoffers.