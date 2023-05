Minister legt hervormingsplannen voor in AZ Sint-Jan

Gisteravond was federaal minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke in het AZ Sint-Jan in Brugge. Hij heeft een wetsvoorstel klaar om het beroep van verpleegkundige te hervormen. Dat moet meer mensen naar jobs in de zorg leiden.

Vandaag moeten verpleegkundigen al te vaak werk verrichten dat niets met verpleegkunde te maken heeft of te veel tijd in administratie steken, zegt de minister. "Het gaat erom dat je naar je waarde wordt ingezet, bijvoorbeeld dat je niet met allerlei paperassen opgezadeld wordt. Dat is demotiverend en dat moet veranderen. We moeten de mensen echt inzetten waarvoor ze opgeleid zijn, we moeten ervoor zorgen dat ze voldoende zelfstandigheid hebben in hun werk, dat ze niet voor alles een toelating of voorschrift moeten vragen."

Grootste ziekenhuishervorming in jaren

Er komt ook een ingrijpende hervorming voor de ziekenhuizen. Er is overconsumptie in de ziekenhuizen, er zijn bijvoorbeeld te veel uitgevoerde scans en te veel overbodige overnachtingen. De financiering van de ziekenhuizen zou niet meer bepaald worden door hoeveel keer een machine ingezet wordt of door het aantal overnachtingen, wel door de zorgnood en de populatie in een regio.

Melissa Depraetere, Fractieleider Vooruit Kamer: "Dat betekent ook wel dat er veel zal veranderen de komende jaren. Een van de belangrijkste dingen in die hervorming is ervoor zorgen dat ziekenhuizen beter samenwerken. Maar we moeten er ook voor zorgen dat ereloonsupplementen, waardoor mensen nu vaak veel te veel betalen, dat die op een andere manier worden verrekend."

De minister gaat de komende twee maanden nog naar onder andere Tielt, Roeselare, Kortrijk, Ieper en Veurne.