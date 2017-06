Minister maakt overuren in horeca makkelijker

De voorwaarde dat het personeel alleen overuren mag doen bij uitzonderlijke drukte, valt weg, schrijven De Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad en La Dernière Heure.

Horeca opgetogen

Horeca Vlaanderen reageert opgetogen. Bij de introductie van de witte kassa werden al maatregelen genomen om de loonkosten in de horeca naar beneden te krijgen. "Zo mag personeel jaarlijks 360 uren ­extra presteren, zonder dat dit belast is", zegt ­minister Peeters. Maar er is een probleem, aldus Peeters. Volgens de ­arbeidswetgeving kunnen overuren alleen als er een buitengewone vermeerdering is van werk, die je vooraf moet aanvragen, of bij onvoorziene noodzakelijkheden, die je achteraf moet melden. "De toepassing van die voorwaarden verloopt niet altijd even vlot", aldus Peeters. "Zo denken uitbaters soms dat zomerse drukte op een terras telt als buitengewone drukte, terwijl dat niet zo is".

Daarom schrapt Peeters nu de voorwaarde van buitengewone drukte. De werknemer moet alleen elke zes maanden zijn akkoord geven dat hij overuren wil doen. Het zal wel nog even duren voor de wetswijziging in het parlement is goedgekeurd.