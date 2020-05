Minister Muylle bezoekt winkelstraat in Roeselare

Op uitnodiging van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is minister van economie Nathalie Muylle op bezoek in de Ooststraat in Roeselare.

Dat is één van de belangrijkste winkelstraten van de stad. Ze werd er opgewacht door Ubbe Descamps, ceo van Brooklyn en Luc en Gilles Huyghebaert, zaakvoerders van Boggi. De stad Roeselare werkte de voorbije dagen een plan uit om het shoppen op een veilige manier te laten verlopen. Zo hebben parkeerplaatsen in de Ooststraat tijdelijk plaatsgemaakt voor wandelroutes. Er zijn ook hygiëne-units geplaatst. Camera’s houden de situatie in de gaten. (Lees verder onder de foto)

Non-food krijgt zware klappen

De non-food handel kreeg het bijzonder zwaar te verduren door de lockdown. Zo noteerde die in april een omzetverlies van maar liefst 80 procent. Enkel de horeca, toerisme- en evenementensector lijden nog erger onder de coronacrisis. Eén op de tien handelszaken in de non-food geeft ook aan dat een faillissement in de komende maanden waarschijnlijk is. “Het is voor hen van levensbelang dat ze nu mogen heropenen”, zegt algemeen directeur Bert Mons van Voka.