Minister Muylle Roeselaarse persoonlijkheid van het jaar

In Roeselare zijn gisteravond de Roeselare Awards uitgereikt, en dat al voor de 23 ste keer. Wat ooit begon als een kleinschalig evenement voor de lokale handelaars is uitgegroeid tot hét feest van het jaar in de Rodenbachstad.

Na 23 jaar zijn de Roeselare Awards een begrip geworden, tot ver buiten Rodenbachstad. Volgens burgemeester Kris Declerq is dit hét feest van ondernemend Roeselare. Niet alleen handelaars, maar ook persoonlijkheden, sociale organisaties, de sport- en de cultuursector worden er in de bloemetjes gezet.

Negen awards

De awards worden uitgereikt in negen categoriën zoals mooiste nieuwbouw of beste marketingcampagne. I-COR, een showroom met interieurdesign van zestien verschillende partners op De Munt, wint bijvoorbeeld de award voor beste winkelbeleving. Rechtenstudent Gérald Vandeputte is met zijn horloges van Manawa verkozen tot starter van het jaar, terwijl busbouwer VDL uit Beveren is uitgeroepen tot bedrijf van het jaar. Federaal minister Nathalie Muylle, krijgt op haar beurt de award voor persoonlijkheid van het jaar.