Minister Nathalie Muylle belooft bijkomende steunmaatregelen

De datum van de grote heropstart is er. Maar vast staat dat de coronacrisis er bij alle sectoren zo diep inhakt, dat nieuwe steunmaatregelen zich opdringen om de economie boven water te houden. Minister van Werk Nathalie Muylle is er alvast voor te vinden.

Om de heropstart in goede banen te leiden, heeft minister Nathalie Muylle (CD&V) een gids met praktische richtlijnen voor bedrijven en handelszaken opgesteld. "Als we mensen aan burelen hebben hoe gaan we die plaatsen op een veilige afstand? Als we leveranciers over de vloer krijgen, hoe gaan we daar mee om? Dat komt allemaal aan bod", zegt ze.

De economie heeft een hele tijd stil gelegen en het is duidelijk dat veel bedrijven dat lang met zich zullen meeslepen. "Als we kijken naar restaurants, cafés, de evenementensector, ... Voor mij zal die tijdelijke werkloosheid wellicht langer moeten lopen dan 30 juni", geeft Muylle toe.

De minister erkent dat er nog nieuwe fiscale en sociale steunmaatregelen nodig zijn om de economie op te krikken. "We hebben nu de tijdstabel. De oefening is om vanaf maandag daarmee als regering aan de slag te gaan en oplossingen te zoeken voor die sectoren", besluit ze.