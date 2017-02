Minister Peeters wil werk in Bombardier Brugge houden

Federaal minister van Werk Kris Peeters zal er alles aan doen om de werkgelegenheid bij Bombardier in Brugge te houden. Dat heeft hij in de Kamer geantwoord op vragen van enkele streekpolitici.

Morgen ontvangt de minister de Europese top van de tram- en bussenbouwer op zijn kabinet in Brussel. Hij wil dat Bombardier zich houdt aan het contract om de meer dan 400 bestelde dubbeldektreinen voor de NMBS volledig in Brugge te bouwen.

“Een zeer spijtige zaak, die herstructurering bij Bombardier,” zegt de minister in de Kamer. “Contracten moeten nagekomen worden. Dat zijn contracten waar men niet zo maar onderuit kan. Daar zijn duidelijke afspraken gemaakt over welke productiesites die M7 moeten produceren. Ik zal daar ook alles aan doen om hen duidelijk te maken dat ook hier in België contracten moeten worden nageleefd.”

Streng optreden

Volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht: “Het kan niet meer dat wij ‘jobs, jobs, jobs’ zeggen en niets zouden doen als er flagrante contractbreuken zijn. Ik zei het reeds meermaals: een contract is geen vodje papier. Laten we daar heel streng tegen optreden.”

Minister Peeters bekijkt ook met zijn Vlaamse collega Ben Weyts om de bestelling van de 145 nieuwe kusttrams voor De Lijn toch naar Brugge te halen.

Volksvertegenwoordiger Franky Demon: “Ik hoop dat die uitgestoken hand aan minister Weyts om dit contract van die kusttrams opnieuw te onderhandelen, dat hij dat zal aanvaarden. Niet enkel voor die belangrijke tewerkstelling, maar voor de trams en de treinen zelf. Ik wil dat ze kunnen worden gemaakt in onze Brugse vestiging, ik wil geen tweede Fyra-verhaal.”