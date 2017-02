Minister-president plant gesprek met Bombardier

Bij de Brugse tram- en treinbouwer vrezen de bonden een zware herstructurering. Daarbij zouden 250 banen op het spel staan, de helft van het totaal.

Belangrijk daarbij is de aanbesteding van 146 nieuwe trams door De Lijn. Bombardier Brugge greep naast het contract, dat naar het Spaanse CAF ging. Maar Bombardier trok daarop naar de Raad van State en die heeft de gunning van het contract inmiddels geschorst. De bonden hopen alsnog dat het contract naar Brugge gaat.

Bourgeois, die ook een gesprek had met de directie, wou na afloop niet ingaan op de situatie rond het tramcontract, "het is nu aan De Lijn om daar verder mee te gaan". "We kennen nu heel goed de situatie, we hebben daar zicht op gekregen, ook over de plannen van Bombardier. De volgende stap die ik ga zetten is een gesprek met Per Allmer, hoofd van Bombardier Europa", klonk het na afloop.