Minister roept WZC's op om externe hulp van experten in te roepen, en ze geeft daar centen voor

In het het woon-zorgcentrum Zorg en Welzijn Kuurne heeft minister van Welzijn Hilde Crevits andere wzc’s opgeroepen om, net zoals daar, een externe procesbegeleider in te schakelen.

Zo’n hulpverlener begeleidt een wzc op het vlak van ondervoeding, mondhygiëne, valpreventie of gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen. In Zorg en Welzijn Kuurne is het diëtiste Isabel die met succes de vinger aan de pols houdt en dat in een project van de Vlaamse overheid waar 90 West-Vlaamse woonzorgcentra in stapten. Minister van Welzijn Hilde Crevits verlengt het project nu tot 2028.

Ook voor valpreventie, mondhygiëne en het gebruik van antidepressiva en slaapmiddelen zijn er experten. Die begeleiding kan ook een slecht inspectieverslag voorkomen. Hilde Crevits, Minister van Welzijn: “Eén van de redenen waarom er soms een verhoogd toezicht komt, is het niet goed omgaan met medicijnen. Dit project heeft geen rechtstreekse link natuurlijk. Maar uiteraard, als je externe expertise binnenhaalt om te kijken hoe je het gebruik kan verminderen, dan zal dat een positieve impact hebben."

Hier hadden ze niet het gevoel dat er een probleem met voeding was, maar ze wilden het zeker weten. En het was schrikken. 45 % van de bewoners had risico op ondervoeding. “Mijn oproep is aan alle Vlaamse woon-zorgcentra: laat je begeleiden door externe experten voor een aantal heikele thema's. Het doet goed, ook voor het team. Je kan grote winsten boeken en Vlaanderen betaalt de kost.”