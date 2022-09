Dit jaar is er ook een Jamboree aan gekoppeld met 70 jongeren.

In Depart in Kortrijk is het centrale thema vrijetijdsbesteding voor jongeren die dus niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. De jongeren kunnen ook zelf de minister interviewen. Zijn centrale boodschap is dat vrije tijd even belangrijk is als schooltijd om je goed te voelen.