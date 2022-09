Minister steekt vrijwilligers vaccinatiecentrum hart onder de riem

In Torhout dienen ze alleen Pfizer vaccins toe. Dat zijn nieuwe vaccins die aangepast zijn voor de omikron variant. De eerste kandidaten melden zich al kort na 8 uur aan voor de boosterprik. Tegen het einde van de maand zou de vaccinatie van de 65-plussers en mensen met een verzwakte immuniteit rond moeten zijn. In oktober krijgt iedereen boven de 18 jaar dan de kans om zich te laten vaccineren. Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn: "Zeker voor mensen die ouder zijn of met een verminderde immuniteit, wordt die vaccinatie aanbevolen. Omdat het echt kan vermijden, als je corona krijgt, dat je in het ziekenhuis opgenomen moet worden.

Maar hoe groot is de bereidwilligheid nog om een boosterprik te laten zetten? "Ik heb even gekeken op het invulblad en het staat bomvol vandaag, dus mensen reageren goed. Mensen vragen nu wel vaker dan vroeger om samen met iemand anders gevaccineerd te worden. Je voelt dat de mensen het al weten dat ze hun afspraak kunnen verplaatsen."

