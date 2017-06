Minister stuurt inspectie naar kippenbroeierij

"Ik verwacht vandaag nog een inspectierapport op basis waarvan ik dringende maatregelen kan nemen", zegt de minister.

In de beelden van Animal Rights is onder meer te zien hoe de kuikens in een Tieltse broeierij meteen gekeurd worden wanneer ze uit het ei komen. Van sommige kuikens die ongeschikt worden geacht, omdat ze bijvoorbeeld te klein zijn of afwijkingen vertonen, wordt de nek gebroken. Andere kuikens worden dan weer verdronken in een emmer water of belanden levend in een afvalcontainer.

Weerzinwekkend

"Ik besef dat het gaat om een eigen selectie van beelden, maar de getoonde weerzinwekkende praktijken tonen aan dat we na de slachthuissector ook de kippensector op de korrel mogen nemen", zegt Weyts in een reactie. "Het gooien met dieren, kuikens systematisch de nek breken of verdrinken, is onduldbaar. Het toont nogmaals aan dat we inzake dierenwelzijn in Vlaanderen nog een lange weg te gaan hebben, willen we ons land beschaafd noemen."

De minister laat weten dat hij de inspectiedienst stuurt naar het betrokken bedrijf in Tielt. Animal Rights maakte ook beelden in twee vleeskuikenhouderijen, in West-Vlaanderen en in de provincie Antwerpen. Daarop is te zien dat de kuikens in amper zes weken tijd vetgemest worden voor de slacht. "Zodra we meer gegevens hebben over het opfokbedrijf in kwestie, mag men zich ook daar verwachten aan een blitzbezoek", zegt Weyts.

Weyts laat ook nog weten dat er vanaf 1 juli er een verdubbeling komt van het inspectieteam Dierenwelzijn. Dat komt als geroepen, aldus nog de minister.

"Weyts verzuimt op te treden tegen vernietiging kuikens"

Vlaams parlementslid Els Robeyns (sp.a) zegt donderdag dat ze Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) twee jaar geleden al heeft gevraagd om een verbod in te voeren op het vernietigen van kuikens. "Ik heb minister Weyts al twee jaar geleden gevraagd om een verbod in te voeren, maar hij heeft al die tijd geen greintje interesse getoond in deze verschrikkelijke vorm van dierenmishandeling." Ze verwijt de minister dat hij economische belangen laat primeren op dierenwelzijn.