Minister stuurt inspectie naar rusthuis Wijtschate

Dat gebeurde na een getuigenis op de VRT van een personeelslid dat beweerde dat daar zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen. Volgens getuigen wordt er in Wijtschate bespaard op onder meer medisch materiaal, bedlinnen en onderhoud. Sommige demente bewoners zouden zijn opgesloten in hun kamer of vastgebonden in hun bed.

Daar is niets van aan, reageert OCMW- voorzitter Ward Dierickx. Volgens hem is het rusthuis met alles in orde en werkt het personeel naar behoren. "Opsluiten gebeurt alleen tijdelijk, in overleg met de familie en alleen als het niet anders kan bijvoorbeeld omdat de bejaarde agressief is. ’s Nachts zijn er twee verpleegkundigen aanwezig, en dat is meer dan in andere rusthuizen", zegt hij nog.

Maar er komt ook kritiek van familie van bewoners, zegt oppositielid Bernard Heens (CD&V). De werkdruk is veel te hoog, en er wordt op alles en nog wat bespaard.

Eén klacht

Vlaams minister van Welzijn stuurde vandaag al een inspecteur naar het rusthuis om de eerste vaststellingen te doen. Vorig jaar is bij zijn diensten alvast maar één klacht binnengekomen over Sint-Medard.