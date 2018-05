Minister Tommelein krijgt prijs van vastgoedsector

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een politicus of organisatie die zich positief inzet voor de vastgoedsector in Vlaanderen. Tommelein, die onder meer de hervorming van de schenk- en erfbelasting en de hervorming van de verkooprechten heeft doorgevoerd, is daarmee een waardig opvolger van de laureaat van vorig jaar, Koen Geens.

“Wij zijn ervan overtuigd dat de hervorming van de verkooprechten, die vanaf morgen van kracht is, de vastgoedmarkt een boost zal geven”, meent de beroepsfederatie van de vastgoedsector CIB Vlaanderen. Het klein beschrijf ging op de schop en wordt vanaf morgen vervangen door een nieuw, verlaagd tarief van 7% voor de aankoop van de gezinswoning.

Belastingen

Zeer recent werd aangekondigd dat er politiek een akkoord is gevonden binnen de schoot van de regering voor de hervorming van de erfbelasting. Men wil daarbij inzetten op een sterke verlaging van de tarieven in de zijlijn. Globaal beoogt de hervorming een vereenvoudiging en zal ze resulteren in een afname van de fiscale druk. “Allemaal maatregelen die de vastgoedmarkt gunstig zullen beïnvloeden en daar kunnen wij als sector alleen maar bijzonder tevreden mee zijn,” besluit CIB Vlaanderen.