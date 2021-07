Minister Verlinden tevreden over samenwerking politie

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden is vandaag op bezoek geweest in Oostende om na te gaan hoe de samenwerking tussen de lokale en de federale politie verloopt.

Elke zomer krijgen de lokale politiezones aan de kust versterking van hun federale collega's omdat ze een forse toename kennen van (verblijfs)toeristen en tweedeverblijvers. Dat zorgt voor een extra belasting voor de lokale politiezones. De politiezones krijgen naast de versterking van 28 politiemensen voor de dagelijkse werking zoals interventies en verkeershandhaving. Ze krijgen ook steun van de politie te paard en ondersteuning in de treinstations om de toestroom van toeristen in goede banen te leiden.

In Oostende is er een versterking van zes federale agenten die gemengde patrouilles uitvoeren met de lokale politie. Na een kennismaking van de federale politie te paard constateerde Minister Verlinden tijdens een voetpatrouille in Oostende dat de federale versterking een grote hulp betekent voor de lokale politie. “We vragen extra inspanningen van de federale politie om de lokale politie aan de kust bij te staan. Ik was vandaag getuige van een excellente, geïntegreerde werking van onze politiediensten”, sluit minister Verlinden haar bezoek aan de politiezone Oostende af.