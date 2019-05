Minister Weyts adopteert Ieperse asielpup

Samen met zijn kinderen kwam hij de pup zelf ophalen bij opvangmoeders Annelore en Hilde. “Een grote dankjewel aan de prima opvang door het Ieperse dierenasiel en zijn vrijwilligers!” zegt Ben Weyts : “We zijn blij om Sepp te verwelkomen in ons gezin. We zullen deze flinke Ieperse West-Vlaming een warme thuis bieden in Vlaams Brabant”

Asielmedewerker Benny Aeck: “Via onze werking met opvanggezinnen bieden wij de jongste dieren, zowel kittens als puppy’s, de beste zorgen en socialisatie. Zo maken ze een prima start in hun nieuwe gezin. We twijfelen er niet aan dat Sepp een prima huisgenoot wordt.”

Bewijs van erkenning

Het Ieperse dierenasiel neemt al vele jaren de taak voor opvang van dieren zonder thuis op zich, in samenwerking met stad Ieper. “Dankzij de grote inzet en zorg van de vrijwilligers in het dierenasiel, vinden de honden en katten vrij vlot een goede nieuwe thuis,” benadrukt nieuwe schepen voor dierenwelzijn Ives Goudeseune. “Dat de minister zijn weg tot in Ieper vindt, is een mooi bewijs van erkenning voor hun vrijwillig engagement. We bouwen de komende jaren graag samen verder aan een goede dierenopvang in de regio.”