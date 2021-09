Minister wil 15 detentiehuizen openen

De minister lichtte vandaag zijn plannen toe tijdens een bezoek aan de boerderijgevangenis van Ruiselede.

De detentiehuizen leggen vooral de nadruk op re-integratie, conflictbeheersing en begeleiding. Ze zorgen ervoor dat het risico op recidive aanzienlijk vermindert. En dat is nodig, want de kans op terugval is in ons land heel groot, tot 70%. De locatie van de detentiehuizen ligt nog niet vast. Het penitentiair landbouwcentrum in Ruiselede is alvast een goed voorbeeld van kleinschalige aanpak op maat, zegt de minister.

“De aanpak van detentiehuizen toont waar we naartoe willen met ons beleid. We willen sneller optreden en alle straffen uitvoeren, ook de korte. We willen hier werken met een menselijke aanpak door gedetineerden te begeleiden in een kleinere groep en hun vanaf dag 1 mee de verantwoordelijkheid te geven om hun leven in handen te pakken. Dat is niet alleen goed voor de gedetineerden, maar voor de hele samenleving. Want zo kan justitie straffer werken en zorgen voor minder recidive en minder criminaliteit.”