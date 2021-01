Ministers buigen zich over essentiële functies

De ministers van Volksgezondheid buigen zich woensdagochtend over de lijst met essentiële functies, die voorrang krijgen in de vaccinatie. Tegelijk zit ook een federale kern samen.

Verschillende beroepsgroepen ijveren voor een vervroegde vaccinatie, omdat ze een belangrijke functie uitoefenen en vaak in contact komen met de bevolking. Het gaat onder meer om politie en brandweer. Onderwijsminister Ben Weyts wil ook het onderwijspersoneel als essentieel benoemen. De sociale partners mochten een advies uitbrengen, maar lieten weten geen voorstander te zijn van de vervroegde vaccinatie, omdat ze eindeloze discussies willen vermijden.

De ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale regering buigen zich woensdagochtend over het dossier, maar het is volgens de betrokken Vlaamse en federale kabinetten nog niet zeker of er al knopen zullen worden doorgehakt. Daarnaast staat ook de opvolging van de vaccinatiestrategie op de agenda.

Tegelijk zit ook een federale kern samen. Daar wordt het herstelplan besproken en het voorstel dat de ministers van Onderwijs, Jeugd en Cultuur dinsdag deden over de buitenschoolse activiteiten voor jongeren. Dat voorstel moet ook worden gevalideerd door een elektronisch Overlegcomité, dat donderdag of mogelijk al woensdag zou plaatsvinden.