Ministers Demir en Crevits planten bomen in Zedelgem 

“Dit prachtige natuurgebied was al 330 hectare groot en met deze actie kwam daar nog een kleine hectare bij. De ambitie van de Vlaamse regering om 10.000 hectare extra bos te realiseren tegen 2030 is groot, maar daar maken we graag onze handen voor vuil. Volgend weekend verklaren wellicht talloze koppeltjes de liefde aan elkaar met bloemen, wij verklaren alvast onze liefde voor West-Vlaanderen met bomen”, lacht Vlaams minister Demir, die vanuit Limburg naar Zedelgem afzakte.

In het nieuwe bos werden voornamelijk wintereik, winterlinde, zoete kers en schietwilg geplant. Daarnaast zullen eenstijlige meidoorn, hulst, lijsterbes, sleedoorn, sporkenhout en gaspeldoorn aan de bosrand zorgen voor voedsel en nestgelegenheid voor allerlei diersoorten. Er werd zo veel mogelijk gebruik gemaakt van zogenaamd autochtoon plantsoen, dat zijn bomen en struiken die afstammen van bomen van hier, waardoor ze perfect zijn aangepast aan onze groeiomstandigheden.

De 2 percelen van een kleine ha werden via de Vlaamse Landmaatschappij aangekocht binnen het landinrichtingsplan Moubeek-Vloethemveld fase 1. De gemeente Zedelgem stond in voor de financiering van de aanplant. Natuur en Bos financierde de aankoop van de gronden en staat in voor de realisatie van de aanplant en het verdere beheer van het bos als deel van het Vloethemveld.

"Samenwerking staat centraal"

Viceminister-president en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits woont in de buurgemeente en kwam mee de handen uit de mouwen steken: “Samenwerking is hier op het terrein het codewoord. Dankzij de vele partners is men er in geslaagd een gezamenlijke toekomstvisie voor dit gebied op te stellen, dat voor een groot stuk ooit verboden militair domein was. Niets leuker dan met heel wat volk samen Zedelgem te vergroenen. Met veel plezier deed ook ik mijn laarzen aan om mee te helpen.”

“De gemeente doet extra inspanning om bebossing te stimuleren, te faciliteren en natuurverbindingen te realiseren. Zedelgem gaat actief op zoek naar kansen om de oppervlakte bos uit te breiden en doet dit onder andere door het aankopen van gronden. Dit gebeurt over het algemeen in partnerschap met Natuur en Bos, de VLM en Natuurpunt Zedelgem. De gemeente doet samen met ANB en VLM een extra inspanning bovenop de wettelijke verplichting om minstens 4.750 m² bosaanplant te realiseren ter compensatie van ontboste oppervlakte voor de aanleg van een fietspad langs de Brugse- en Diksmuidse Heirweg. Het betreft een inspanning van 4.340 m² extra bebossing. In totaal gaat het dus om 9.090 m² wat een kleine hectare is. Op grondgebied Zedelgem is er de voorbije 5 jaar in totaal 23 ha nieuw bos bijgekomen”, zegt de burgemeester van Zedelgem Annick Vermeulen.

Jabbeke en Zedelgem

“Op tal van plaatsen in Vlaanderen werd het voorbije plantseizoen extra bos gerealiseerd nabij bestaande bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos. In totaal gaat het om een half miljoen boompjes. Ook de volgende jaren wordt in Zedelgem en Jabbeke verder ingezet op bosuitbreiding”, laat minister Demir nog weten.