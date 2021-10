Ministers huldigen voorlopig laatste windmolenpark op zee in

Het voorlopig laatste windmolenpark op zee is gisteravond officieel ingehuldigd. Seamade bestaat uit 58 windmolens voor de kust van Oostende en levert elektriciteit voor 500.000 gezinnen.

Maar we moeten nog een tandje bijsteken om de klimaatdoelstellingen te halen en dus voorziet de regering al nieuwe concessies voor windenergie op de Noordzee, zodat we voldoende productiecapaciteit hebben wanneer de kerncentrales definitief stilgelegd worden. Premier Decroo en de ministers Van Quickenborne en Tinne Van der Straeten huldigden het park op een speciale manier in. Ze zetten een 3D-bril op en maakten een virtuele reis naar Seamade.

Tinne Van der Straeten, federaal minister van energie: “We hebben vandaag een dikke 2 Gigawatt elektriciteit op de Noordzee. En dat gaan we verdriedubbelen tot bijna 6 Gigawatt. Dat wil eigenlijk zeggen dat we elk gein in België gaan kunnen bevoorraden met groene stroom uit de Noordzee.”