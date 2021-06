Minst aantal ongevallen met bussen De Lijn bij ons

Het ging om een daling met bijna 15 procent in vergelijking met 2019. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) gaf op vraag van burgemeester en Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA) uit Izegem.

Aanrijding

Er vielen vorig jaar geen dodelijke slachtoffers, maar het aantal zwaargewonden steeg wel van 28 in 2019 naar 74 in 2020. Zowat 4.500 verkeersongevallen gebeurden na een aanrijding tussen een bus met een andere voertuig, een vaste hindernis of een fietser of voetganger. Daarnaast waren er 758 ongevallen met reizigers, waarbij er sprake was van een val of evenwichtsverlies, een incident met deuren of een voorval met kledijschade. Tenslotte waren er ook 505 ongevallen door andere oorzaken zoals gas- of olieverlies. De meeste ongevallen gebeurden in de provincies Vlaams-Brabant (1.836), Antwerpen (1.661) en Oost-Vlaanderen (1.140). In Limburg en West-Vlaanderen bleef het ongevallencijfer beperkt tot respectievelijk 629 en 570.