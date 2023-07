'Minutenlang adem ingehouden': première van Cirque Du Soleil in Knokke meteen schot in de roos

Gisteravond kon je in Knokke-Heist voor het eerst gaan kijken naar de voorstelling Kurios van Cirque Du Soleil. Het is ondertussen zes jaar geleden dat het circusgezelschap nog eens neerstreek in ons land.

KURIOS speelt zich af in het mechanische lab van een Vorser die ervan overtuigd is dat er een verborgen, onzichtbare wereld bestaat - een plaats waar de gekste ideeën en de grootste dromen wachten. Het spektakel ging in 2014 in première in het Canadese Montréal en werd al meer dan 2.000 keer opgevoerd in 30 steden

Aan de productie nemen 50 acrobaten, acteurs, muzikanten en zangers uit zeventien landen deel. Er doet één Belg aan mee: Thomas Thys.

"Spectaculair"

Op de première waren ongeveer 2500 mensen, inclusief enkele Bekende Vlamingen op de rode loper zoals Alex Callier, Andy Peelman, Charlotte Timmers, Michael Roskam, Lize Feryn en Lotte Vanwezemael.

Voor het publiek is het minutenlang vol bewondering kijken naar de tientallen circusacts. "Prachtig. Het was heel mooi. De eerste helft hou je constant je adem in: spectaculair." Ook de decors vallen in de smaak.

Cirque Du Soleil staat tot 27 augustus in Knokke-Heist. Vanaf 7 september is het spektakel te zien in Brussel.