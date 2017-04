Misbruikte neef schrijft boek over Roger Vangheluwe

Daarin vertelt hij over zijn kindertijd, het misbruik, maar in het boek staan ook brieven aan de paus en gedichten. De getuigenis is confronterend en te aangrijpend voor het slachtoffer om die nog eens te herhalen voor de camera’s. Een citaat: “Die avond tijdens het feestje ter ere van het heilig vormsel lokte nonkel me opnieuw, deze keer met een cadeautje. Hij nam me mee naar mijn kamer en gebruikte me voor zijn eigen deugden.”

De dag van het vormsel van Mark, Pasen, elke gelegenheid was voor Roger Vangheluwe goed om zijn neef te misbruiken. Mark beschrijft dat misbruik zonder franjes. De man schreef het boek als een soort therapie, maar het is geen makkelijk boek, met verschillende stijlen, gedachtesprongen en soms harde taal. Het komt duidelijk uit de pen van een persoon die worstelt met gevoelens van angst maar ook boosheid. Zo zit het Mark dwars dat de bisschop zo weinig gestraft is.

Het boek ‘Brief aan de paus’ is verschenen bij De Bezige Bij.