Misdrijven dalen in PZ Vlas, wel meer cybercrimi en stalking

Globaal gezien is de criminaliteit gedaald in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Vorig jaar stelde de politie bijna 7.400 feiten vast. Dat is een daling van ruim 15 procent ten opzichte van 2019. Wel waren er meer dan 2.500 corona-inbreuken. Vooral in Kortrijk wordt het samenscholingsverbod en het verbod op niet-essentiële verplaatsingen niet altijd opgevolgd.

Typische fenomenen zoals woninginbraken en winkel- en fietsdiefstallen nemen af. Cybercriminaliteit en stalking stijgen dan weer. Ook slagen en verwondingen binnen en buiten het gezin dalen. En dat is tegen de verwachting in. De laatste drie maanden is er wel een opmerkelijke toename van het aantal meldingen binnen het gezin.