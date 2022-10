"Miserie, miserie & veel peinzen ": onrust bij buurtbewoners door afgesloten gasleiding

Er is grote onrust over problemen met een bouwproject in Knokke-Heist. Dat blijkt na een bewonersvergadering gisteravond. Tientallen gezinnen zitten zonder gas omdat de toevoer is afgesloten door de onstabiele ondergrond.

Hoe lang is voorlopig nog onduidelijk. Bewoners vrezen ook schade aan hun huis door de werken.

Onrust blijft: "Miserie, miserie & veel peinzen"

De infovergadering voor de bewoners die zonder gas zitten, kon de ongerustheid niet wegnemen. Wat er binnen gezegd werd mochten we niet weten, want het was een besloten bijeenkomt en Knokke-Heist wil geen pottenkijkers. De deuren gingen dicht voor ons. Maar er is geen goed nieuws over de gastoevoer, zo blijkt.

"Dat we zeker nog een maand zonder gas zitten, misschien nog langer. En ja, dat er nog veel… Er staat ons nog veel te wachten. -Wat vindt u daarvan? Slecht. Allé, wat vind je daarvan? Slecht, jong. Miserie, miserie. En peinzen en doen. Ze moeten van alles komen doen. Ze hebben bij mij al vier deuren moeten afdoen. Morgen moeten ze er weer twee afdoen. Dan vraag ik mij af: zal die grond blijven omhoog steken, of wat is dat?", zegt een vrouw.

(lees verder onder de foto)

Gemeente verdeelt elektrische vuurtjes

De werkzaamheden in de grote bouwput en de onstabiele ondergrond zorgen voor spanning op de oude gasleiding en dus vond Fluvius het raadzaam om tijdelijk de gastoevoer in de Stadhuisstraat en Molenstraat af te sluiten uit voorzorg. Maar er zijn veel vragen en weinig antwoorden.

"Heeft dat iets te maken met de verouderde gasinstallatie, met eventueel een fout van een aannemer of is het gewoon een megalomaan project met een veel te diepe put die eigenlijk niet zou gemogen hebben? Daar geeft men geen antwoord op. Ik hoop van niet. Ik hoop dat alles conform de regels gebeurd is, maar het verontrust me toch", zegt een man.

Hoe dan ook, de gemeente wil de bewoners helpen om de periode zonder gas door te komen, o.a. door elektrische vuurtjes te verdelen.

"Half en half oplossingen, hé", reageert een buurtbewoner. "Elk gezin krijgt twee vuurtjes. Daarmee ga je je huis niet verwarmen, hé. Ik heb twee kinderen die elk op hun kamer een vuurtje nodig hebben, dat wil zeggen we gaan moeten een lotje trekken wie het vuurtje krijgt."

Het laatste woord is dus nog niet gezegd en de bewoners komen niet bepaald met een gerustgesteld gemoed naar buiten, ook al omdat de vrees bestaat dat door de grote bouwwerkzaamheden huizen ernstig beschadigd kunnen raken.

Lees ook: