Miss België Kedist Deltour klaagt kinderarmoede aan

Ze doet dat als meter van de Stichting Pelicano, een organisatie die kinderarmoede bestrijdt. Ze vulde vanmorgen in enkele Ieperse scholen brooddozen met een gezonde maaltijd. Kedist leefde als kind in Ethiopië zelf in armoede.

De Stichting wil met de brooddozenactie de aandacht van leerlingen en ouders vestigen op het feit dat het niet voor elk kind evident is om iedere middag een maaltijd mee te hebben naar school, laat staan dagelijks één warme maaltijd te eten.

In onze provincie leeft 1 kind op vijf in armoede en daar wil de stichting Pelicano iets aan doen, want de armoede neemt nog altijd toe. In Oostende gaat het zelfs om 1 kind op 4. Zondag is het de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Armoede, en daarop volgt de Week tegen de Kinderarmoede. De actie in Ieper verloopt in samenwerking met de Scholengroep ‘Centrumscholen Dekenij Ieper’.