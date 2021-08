Miss België: "kooivechter met wereldtitel is liefde van mijn leven"

Losene Keita uit Harelbeke, een jongeman van 23, is zondag wereldkampioen geworden in de MMA, wat staat voor mixed martial arts, in de volksmond kooivechten. Hij is de vriend van Miss België Kedist Deltour.

Losene Keita – kooivechter: “Ik had veel vrienden die aan gevechtsport deden. Ik trainde mee voor de fun. Ik heb toen voetbal met MMA gecombineerd. Ik nam het heel serieus. Ik trainde drie keer per dag. Ik heb meer dan acht amateursfights gedaan. Ik moest pro worden, ze vonden geen amateur-tegenstanders meer voor mij.”

Keita heeft zijn roots in Guinea en is al een tijdje samen met miss België Kedist Deltour, die geboren is in Ethiopië. Ze kennen elkaar al zes jaar van toen Kedist nog in Ieper school liep. Nu woont het koppel samen in Harelbeke. Kedist Deltour: “Ik ben supertrots. Ik wist dat hij het ging worden. Ik geloof 100 procent in hem.”

"Wij gaan ooit trouwen"

Keite krijgt nu een profcontract bij de Amerikaanse LFA, de Legacy Fighting Alliance. Een opstapje naar de UFC, de grootste kooivechtersorganisatie ter wereld. En Kedist mag naar de Miss Universe-wedstrijd, ook al in Amerika. Kedist Deltour: “Dat is een grote droom voor mij die zal uitkomen. Het is spannend dat wij daar allebei mogen zijn.”

Miss België met een kooivechter als vriend. Het blijft een niet-alledaagse combinatie, waar ook de ouders van Kedist zich in het begin vragen bij stelden. “Maar het is een superlieve jongen, hij zorgt goed voor mij. Hij heeft veel respect en coacht mij in alles wat ik doe. Ik weet dat dat de jongen is van mijn leven. Wij gaan ooit trouwen.”