Miss België: "zeker niet racistisch"

De foto dateert van voor Schotte verkozen werd tot Miss België. Op die foto - een selfie - staart op de achtergrond een zwarte man in de camera. Dit zette een van Schottes volgers ertoe aan om met "That Nigga" te reageren. Schotte reageerde op die reactie met een 'lachend drolletje'.

Dat lachend drolletje brak Schotte even zuur op. Verschillende media vroegen zich af of de nieuwe Miss België een raciste is.

Romanie had naar eigen zeggen nooit de intentie om iemand te kwetsen en is zeker geen racist:“Ik heb deze foto gepost omdat ik hem heel leuk vond, Ik sta open voor alle culturen en alle mensen. Mijn papa werkt hoofdzakelijk in Afrika, hoe zou ik nu een racist kunnen zijn. Het spijt me heel erg als sommige mensen gekwetst zijn door die reactie dat iemand op mijn facebook plaatste. Ik wil me dan ook excuseren aan iedereen die zich aangevallen voelt. Ik zal mijn best doen om een goede Miss België te zijn.”

De bewuste foto’:

De foto is ondertussen verwijderd van Instagram.