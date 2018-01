Misschien verbod op vissen met stroomstoten

Met pulsvissen worden vissen met kleine elektrische schokjes uit de bodem gelokt. Daardoor moeten de vissers geen zware kettingen meer gebruiken. Vooral de Nederlanders vinden die techniek beter voor de zeebodem. Maar onze vissers en ook de Franse reageerden verdeeld op die methode. Onze kust wordt leeggevist door Nederlandse pulsvissers, de zeebodem wordt een woestijn, zeggen ze.

De Nederlanders reageren ontgoocheld op het standpunt van het Europees parlement. Ze spreken van een gemiste kans en zeggen dat duurzame innovaties afgestraft worden om de concurrentie uit de weg te gaan.

"Vlaamse vissers hebben het recht om eerlijk hun boterham te verdienen en mogen niet het slachtoffer worden van de oneerlijke concurrentie met Nederlandse vissers", klinkt het bij Sander Loones (N-VA). Ook volgens Tom Vandenkendelaere (CD&V) is "pulsvisserij zoals het vandaag bestaat en wordt gebruikt ronduit nefast voor onze Vlaamse vissers". De christendemocraat had wel liever een mogelijkheid behouden om wetenschappelijk onderzoek te voeren. Zo wijst hij erop dat de pulsvisserij op korte termijn tot grote efficiëntiewinsten leidt en veel minder brandstof vergt.

Verhaal nog niet ten einde

Het verhaal is echter niet ten einde. De stemming in het Europees Parlement dient immers als voorbereiding op de onderhandelingen met de lidstaten over de visserijtechnieken. In de Raad willen verschillende landen - waaronder uiteraard Nederland - wél dat pulskorvisserij toegelaten is. Het is dan ook nog maar de vraag of het totaalverbod stand zal houden.