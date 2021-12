Mist verstoort laatste formatievlucht C-130

De voorziene vlucht kan niet volledig doorgaan. Het wordt een ingekorte vlucht met drie toestellen van maar één uur. Enkel de Belgische C-130 vliegt vanuit Melsbroek richting Oostende. Dat zal tussen 13u en 14u zijn, volgens de Luchtmacht.

"Wegens de slechte weersomstandigheden kan de Farewell Flight van onze C-130 niet plaatsvinden zoals voorzien", zegt de Luchtmacht. "Drie C-130 Hercules transportvliegtuigen, waaronder 1 Belgisch - 1 Pools en 1 Amerikaans toestel, zullen om 13u00 vanaf de luchtmachtbasis van Melsbroek opstijgen om een kleine afscheidsvlucht van ongeveer een uur in ons Belgisch luchtruim uit te voeren.

Wie alsnog een laatste beeld van de Mighty Herc van onze Belgische Luchtmacht wil maken kan zich best begeven naar het zuiden van ons land. De weersomstandigheden in de regio van de luchtmachtbasis van Florennes zijn voldoende om het toestel nog een laatste keer in beeld te brengen."

De formatievlucht zou rond 13u op de militaire luchthaven van Melsbroek vertrekken en over het hele land gaan maar het weer zit dus niet mee.

Final flightplan #FarewellC130

IFR training C-130 with singleton approach at Oostende, Antwerpen, Kleine-Brogel, Liège, Chièvres and Florennes between 12hrs and 13hrs. Arrival C-130 at 12.30hrs and fly pass C-130 16.15hrs at Melsbroek airbase. pic.twitter.com/BVvAlMM2nX

— Belgian Air Force (@BeAirForce) December 17, 2021