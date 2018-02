Mister Gay Belgium uit Roeselare aangevallen

Jaimie Deblieck, de winnaar van Mister Gay Belgium 2017, kreeg vannacht in Roeselare enkele stampen en verwijten naar zijn hoofd geslingerd.

‘Fucking homo’

De 22-jarige jongeman werd plots aangevallen tijdens een nachtje uit. De aanvaller gaf Jaimie verschillende stampen en schold hem uit voor ‘fucking homo’. De jongeman belandde uiteindelijk op de grond. Patrouilles gingen meteen ter plaatse, maar konden de dader niet meer aantreffen. Voorlopig zijn er nog geen aanwijzingen naar de geweldpleger.

‘Ik laat het hier niet bij’

Via sociale media plaatste Jaimie Deblieck een reactie op het voorval: “Mij vanachter aanvallen en stampen geven is 1 ding. Mij erna uitschelden voor ‘fucking homo’ gaat je nog bezuren. Ik laat het hier niet bij, lafaard.” De jongeman deed ondertussen aangifte bij de politie. "We zullen dit ernstig onderzoeken", benadrukt commissaris Carl Vynvke van politiezone Riho (Roeselare, Izegem, Hooglede).