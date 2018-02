MIVB bestelt 175 trams bij Bombardier

Een eerste bestelling van 60 voertuigen, goed voor een bedrag van 169 miljoen euro, werd bevestigd. De nieuwe trams dienen in de eerste plaats ter vervanging van de oude trams met hoge vloer. De tramstellen krijgen brede deuren en een lage vloer op dezelfde hoogte als de standaardperrons. Dat moet de toegang voor personen met beperkte mobiliteit aanzienlijk verbeteren. De bestelling betekent daarnaast ook een uitbreiding om aan de talloze ontwikkelingen van het net, zoals de nieuwe lijn 9, te beantwoorden. Met de levering van de 60 eerste trams komen er 4.600 extra plaatsen bij op het tramnet. Dat is een stijging van de capaciteit met ongeveer 7 procent. De eerste voertuigen worden in de lente van 2020 geleverd.

Bombardier zal twee tramtypes leveren: korte trams van ongeveer 32 meter en lange trams van ongeveer 43 meter. "Terwijl het jaar 2017 een nieuwe spectaculaire stijging kende van de rittenaantallen van ons net, blijven we investeren in veiligheid, comfort en meer capaciteit om het openbaar vervoer almaar aantrekkelijker te maken en ons steentje bij te dragen tot een verbetering van de mobiliteit en de levenskwaliteit in Brussel", stelt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB. Het raamakkoord voor de aankoop van ongeveer 175 trams staat nog onder voorbehoud van de standstill-periode, waarin de niet weerhouden kandidaten officieel op de hoogte gebracht worden van de toewijzing.